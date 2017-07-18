Пожарную безопасность на МАКС-2017 обеспечивают свыше 180 спасателей

Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А -50У представленные на МАКС-2017

Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А -50У представленные на МАКС-2017

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В подмосковном Жуковском открылся Международный авиационно-космический салон (МАКС), его пожарную безопасность обеспечивают более 180 спасателей и 40 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Свыше 180 спасателей и 40 единиц спецтехники дежурят на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Мероприятие традиционно проходит в городском округе Жуковский и продлится с 18 по 23 июля", — приводятся в материале слова Пестова.

По данным пресс-службы, в рамках подготовки к авиасалону силы и средства пожарно-спасательных подразделений приняли участие в тренировке на базе Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском, которая состоялась 11 июля. Спасатели успешно справились с поставленными задачами — была проведена учебная эвакуация, ликвидированы последствия нештатных ситуаций.

Как отмечается в материале, МЧС проведены дополнительные инструктажи с персоналом, обслуживающим авиасалон.

Более 170 российских и зарубежных компаний планируют принять участие в экспозиции в рамках МАКС-2017. С 18 по 20 июля на авиасалоне предусмотрена работа специалистов, мероприятия ориентированы на проведение деловых встреч и конференций, заключение контрактов. С 21 по 23 июля — дни массового посещения. Территории проведения салона будет разбита на зоны и сектора.