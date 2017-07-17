Роуд–шоу наукограда Жуковский пройдет на "МАКС-2017"

На полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото

На полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роуд-шоу наукограда Жуковский пройдет в рамках проведения авиасалона "МАКС-2017". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций и инноваций МО. На роуд-шоу потенциальным инвесторам представят кластер авиационных технологий, индустриальный парк "Жуковский", технико-внедренческую "Зону инновационного развития города Жуковского" и многое другое. Также во время проведения роуд-шоу будет представлен проект площадки по разработке и испытаниям беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня Жуковский — это ядро инновационного кластера авиационных технологий, сформированного в Московской области. Потенциальный инвестор получает доступ к полному циклу создания продукта для авиационной отрасли, от производства до сертификации", — рассказал министр инвестиций и инноваций МО Денис Буцаев.

На территории индустриального парка "Жуковский" планируется разместить предприятия машиностроения, авиационной отрасли, легкой промышленности и IT.