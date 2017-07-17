В Подмосковье обеспечили земельными участками 19 тысяч многодетных семей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Право на получение бесплатного земельного участка для многодетных семей установлено Земельным кодексом Российской Федерации в 2011 году. Региональное законодательство самостоятельно устанавливает порядок предоставления участка.

В общей сложности с 2011 года около 19 тысяч многодетных семей обеспечили участками земли. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Право на получение земельных участков имеют семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающие на территории Московской области не менее пяти лет и не имеющие в собственности земельных участков и жилых домов", — сообщила Забралова.

Всего на учете на получение земельных участков в Подмосковье стоят 30 тысяч многодетных семей.