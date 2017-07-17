В Подмосковье более 19 тысяч многодетных семей получили земельные участки

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Земельные участки в Подмосковье получили свыше 19 тысяч многодетных семей, всего поставлено на учет на получение земельного участка 30 тысяч многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"На сегодняшний день земельными участками в Подмосковье обеспечено 19,1 тысячи многодетных семей", — приводятся в сообщении слова Забраловой.

Как отмечается в материале, право на получение бесплатного земельного участка для семей, имеющих трех и более детей, установлено Земельным кодексом РФ в 2011 году, порядок предоставления участка устанавливается региональным законодательством.

"Право на получение земельных участков имеют семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающие на территории Московской области не менее 5 лет и не имеющие в собственности земельных участков и жилых домов. Для получения участка необходимо обратиться в администрацию муниципального образования или МФЦ", — добавила Забралова.

По данным пресс-службы, всего в Подмосковье поставлено на учет на получение земельного участка 30 тысяч многодетных семей.