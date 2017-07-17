В Подмосковье модернизировали почти 900 трансформаторных подстанций

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Специалисты модернизировали на территории Московской области за первое полугодие почти 900 трансформаторных подстанций, в ходе работ на объектах устанавливается современное оборудование, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"За первое полугодие 2017 года крупнейшие энергокомпании, работающие на территории Подмосковья — ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго" — отремонтировали и модернизировали 881 трансформаторную подстанцию различного типа", — приводятся в материале слова Пестова.

При этом план первого полугодия перевыполнен почти на 10%. Всего в текущем году планируется отремонтировать порядка 4 тысяч подстанций. Основной объем работ запланирован на второе полугодие, отмечается в пресс-релизе.

В ходе ремонтных работ на объектах устанавливается современное оборудование, отвечающее нормам энергосбережения и экологичности, добавляется в материале.

"Ремонт и модернизация подстанций позволяет увеличить их пропускную способность, улучшить надежность электроснабжения существующих потребителей, а также создать условия для подключения новых. Это благоприятно влияет на инвестиционную привлекательность Московской области", — подчеркнул Пестов.