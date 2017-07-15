Сборная правительства Московской области завоевала Кубок Госдумы-2017

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сборная правительства Московской области победила в футбольном турнире "Кубок Государственной Думы-2017", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открытый межведомственный турнир по футболу на кубок Госдумы состоялся в субботу на стадионе "Лужники", сборная правительства Московской области завоевала первое место. В финальной встрече команда правительства МО победила сборную администрации президента РФ со счетом 1:0, сообщили пресс-службе.

"Залогом успеха стала командная игра, в команде играют депутаты, главы муниципалитетов, министры правительства — вся наша большая дружная подмосковная команда. Мы играли слаженно и на результат, поэтому все получилось. Самой сложной и ответственной игрой был финал с администрацией президента Российской Федерации, у них очень сильная и грамотная команда. Они большие молодцы — играли честно, жестко, как в английском футболе, но мы не уступили", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель администрации губернатора региона Михаил Кузнецов после игры.

В борьбе за кубок соперниками сборной регионального правительства стали восемь сборных, в числе которых — команды администрации президента России, российского правительства, Государственной Думы, правительства Москвы, генеральной прокуратуры, следственного комитета РФ и другие. В первом матче сборная Московской области вничью сыграла с командой администрации президента РФ, после чего обыграла коллег из правительства России со счетом 3:0. Встреча команд правительств Подмосковья и Москвы завершилась счетом 1:0, что принесло сборной региона возможность выйти в полуфинал. Матч против команды Следственного комитета завершился счетом в пользу представителей Подмосковья со счетом 4:1. В финальной игре турнира сборная региона повторно встретилась с командой администрации президента России, обыграв ее со счетом 1:0.

"Ни для кого не секрет, что правительство Московской области — одно из самый спортивных. Мы целый год тренировались и сегодня выставили самый оптимальный боевой состав", — объяснил успех в игре министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Команде подмосковного правительства вручен переходящий Кубок Государственной Думы. Лучшим игроком турнира признан депутат Московской областной Думы Алексей Волнушкин.