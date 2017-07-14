Московская область воспользуется опытом Финляндии по переработке отходов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России встретился с подмосковной делегацией.

Подмосковье планирует воспользоваться опытом Финляндии по переработке отходов. В пятницу прошла встреча чрезвычайного и полномочного посла Финляндской Республики в России с делегацией Московской области, сообщил телеканал "360".

На территории Московского региона на данный момент работает 35 иностранных предприятий, и власти заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Финляндией.

На встречу приехали представители финских предприятий, которые ведут свою деятельность на территории Подмосковья.

Микко Хаутала, чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в РФ, сообщил, что Финляндия также настроена на развитие сотрудничества, и готова делиться опытом в различных сферах.

"Кроме экономических вопросов нас интересует культурная составляющая, и опыт Финляндии в эффективном управлении в социальной сфере, здравоохранении, образовании", — рассказал Андрей Воробьев.

В прошлом году представители Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья презентовали инвестиционный потенциал региона в Посольстве Финляндии. Всего 40 компаний из строительной, промышленной и мусороперерабатывающей сфер решили сотрудничать с Московской областью. Сейчас эти компании уже функционируют в нашей стране, но стороны рассматривают новые направления развития, модернизации и расширения.