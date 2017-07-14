Инвестиционные возможности Подмосковья презентуют в Финляндии в сентябре

МОСКВА, 14 июля — РИА Новости. Московская область проведет презентацию инвестиционных возможностей региона в Финляндии, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в РФ Миккой Хаутала.

"У нас с Финляндией постоянные встречи, мы стараемся помогать инвесторам. Сегодня хотели бы обсудить вопросы, которые беспокоят финские компании. Кроме экономических вопросов нас интересуют культурная составляющая и опыт Финляндии в эффективном управлении социальными сферами. Московская область рассматривает возможность проведения роуд-шоу в Финляндии осенью этого года. Я думаю, такая возможность была бы полезна как одной, так и другой стороне", — сказал Воробьев на встрече.

В свою очередь Хаутала отметил, что финские предприятия, работающие в Подмосковье, высоко ценят открытость и поддержку регионального правительства. "Многие из наших предприятий нашли в Московской области свой дом. Наши предприятия ценят открытость и поддержку", — сказал посол.

Заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, говоря о подготовке роуд-шоу, заявил, что Подмосковье заинтересовалось предложениями от компаний в пищевой перерабатывающей отрасли.

"У нас хорошие, устоявшиеся отношения — более финских 35 компаний работают на территории нашей области, объем внешнего оборота с Финляндией около 400 миллионов долларов в год. Большинство компаний присутствуют на территории Московского региона уже более 10 лет, это одни из наших самых надежных партнеров. Компании активно развиваются, для чего им необходимы газ, электричество, дороги, тарифы и многое-многое другое. Именно об этом сегодня речь и шла", — сказал Буцаев журналистам по итогам встречи. Он назвал встречу "достаточно практичной" и отметил, что одним из важнейших направлений сотрудничества может стать изучение финских технологий по термической обработке отходов, что для Подмосковья является актуальной задачей.