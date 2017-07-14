В Солнечногорском районе возведут храм святого Георгия Победоносца

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Строительство храма святого Георгия Победоносца планируют начать в деревне Жилино в Солнечногорском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

"Молебен на основание храма в честь покровителя Подмосковья прошел в деревне Жилино городского поселения Андреевка. Будущий Георгиевский храм станет не только духовным центром строящегося жилого микрорайона "Зеленоградский", батюшки хотят вести здесь активную социальную и просветительскую деятельность", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, храм образует единый комплекс с уже построенными в деревне Голубое крестильным Знаменским храмом и домом причта. Здесь будут располагаться центр помощи семье и детям и воскресная школа.

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков отметил, его слова приводятся в материале, что мир бросает вызовы, и справиться с испытаниями поможет сплочение людей вокруг духовных центров.

"Строительство нового храма объединяет нас вокруг того, что так дорого людям. Администрация будет оказывать содействие на любом уровне. Благочиние ведет активную работу, и мы будем поддерживать любые начинания", — подчеркнул он.