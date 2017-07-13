МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В финальном этапе конкурса приняли участие 653 конкурсные работы.

Подмосковные доктора стали победителями Всероссийского конкурса врачей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного Министерства здравоохранения.

653 конкурсные работы принимали участие в финальном этапе конкурса.

Заведующая оториноларингологическим отделением Видновской районной больницы Валерия Буркина заняла 1 место в номинации "Лучший оториноларинголог".

Второй стала Вера Крикунова, заведующая отделением новорожденных — врач-невролог городской больницы Мытищ.

Третье место заняла заведующая отделением общей врачебной практики, врач общей практики Ступинской центральной районной больницы Александра Горшенина ("Лучший врач общей практики").

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков поздравил победителей и поблагодарил их за профессиональную работу.