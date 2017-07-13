В Подмосковье признали здоровыми меньше половины прошедших диспансеризацию

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московской области в 2017 году около 669 тысяч жителей прошли диспансеризацию, из них здоровыми признаны почти 248 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

В материале поясняется, что цель диспансеризации — выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, и факторы риска их развития. Бесплатная диспансеризация взрослых (старше 21 года) проходит раз в три года. Для женщин и мужчин разных возрастов определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур.

"За шесть месяцев 2017 года диспансеризацию прошли 668,5 тысяч жителей Московской области, из них практически здоровыми признаны 247,8 тысячи человек. Остальные имеют факторы риска развития болезней, либо у них выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи", — приводятся в сообщении слова Забраловой.

Она уточнила, что в ходе диспансеризации в этом году около 32 тысяч жителей региона впервые узнали, что имеют заболевания сердца и сосудов, онкология впервые выявлена у 1064 человек. За шесть месяцев 2017 года в Подмосковье в результате диспансеризации впервые выявлено более 98 тысяч случаев различных заболеваний.

С 2016 года в Подмосковье запущен проект "Единый день диспансеризации", когда медицинские обследования проводят по субботам дополнительно к плановой диспансеризации в будни. Акции задуманы для удобства жителей региона, работающих по пятидневке, напоминается в материале.

"С начала 2017 года в подмосковных поликлиниках организовано 18 рабочих суббот, в ходе которых обследование прошло 64,5 тысяч человек. 73% прошедших диспансеризацию по субботам — люди трудоспособного возраста от 21 года до 60 лет", — заключается в сообщении.