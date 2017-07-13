Более 400 специалистов получат квартиры по "Соципотеке" в Подмосковье

МОСКВА, 13 июл — РИА Недвижимость. Более 400 специалистов Подмосковья смогут до конца года улучшить жилищные условия по подпрограмме "Социальная ипотека", реализуемой в рамках госпрограммы "Жилище", говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Московской области.

"Механизм действия этой подпрограммы довольно прост: после отбора участников им предоставляется жилищная субсидия на оплату первоначального взноса за приобретаемое жилье в размере 50% от его стоимости. Вторая половина также оплачивается Московской областью в виде ежемесячной оплаты "тела" кредита в течение 10 лет. Участник программы оплачивает только проценты по кредиту", – приводятся в сообщении слова главы регионального Минстройкомплекса Сергея Пахомова.

"Социальная ипотека" реализуется в Московской области второй год. Цель подпрограммы – оказание государственной поддержки работникам бюджетной сферы в улучшении жилищных условий. Программа рассчитана на период с 2016 по 2027 годы. По словам Пахомова, слова которого приводит пресс-служба министерства, в первые три года будут проведены основные мероприятия по обеспечению жильем 1221 специалиста: 809 врачей, 112 учителей и 300 ученых. В последующий период будет выплачиваться компенсация. На эти цели областным бюджетом предусмотрено 4,4 миллиона рублей.

С начала действия "Социальной ипотеки" свидетельства вручены 479 участникам. За это время свои жилищные условия уже улучшили 362 специалиста. Свидетельства по итогам первого полугодия текущего года по реализации II этапа подпрограммы "Социальная ипотека" получили 174 специалиста, из которых 73 участника уже стали обладателями новых квартир, говорится в материалах.

На текущий год объем выделенных средств на предоставление субсидий участникам "Социальной ипотеки" составляет 909 миллионов рублей. Этих средств достаточно, чтобы обеспечить 437 специалистов новыми квартирами. Так, на 2017 год субсидии запланировано предоставить 287 врачам, 100 молодым ученым и специалистам и 50 учителям, отмечается в них.