В Лыткарино капитально отремонтируют 26 домов в 2017 году

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В 2017 году в подмосковном городском округе Лыткарино планируют капитально отремонтировать 26 домов, на проведение ремонта из бюджета Московской области направили порядка 120 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Лыткарино включено 26 домов", — отмечается в сообщении.

Как пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, которого цитирует пресс-служба, на капремонт жилого фонда городского округа Лыткарино выделено более 120 миллионов рублей, в том числе более 14 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в восьми многоквартирных домах, более 7 миллионов рублей — на ремонт внутридомовых инженерных систем в двух МКД, на ремонт фасада в одном МКД выделено более 1 миллиона рублей, а на замену лифтового оборудования в 15 домах потратят более 87 миллионов рублей.

В программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Лыткарино было включено четыре дома по общестроительным работам и восемь по замене лифтов, уточняется в материале.

На 2017 год в Подмосковье запланирован ремонт более 3 тысяч домов. На эти цели выделено более 16 миллиардов рублей. По плану, в 644 домах заменят более 2 тысяч лифтов, в 93 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2443 домах, в 610 домах пройдет комплексный капитальный ремонт, напомнил Хромушин.