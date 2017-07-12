В Подмосковье отремонтировали уже 7,2 тысячи подъездов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На территории Московской области привели в порядок уже 7,2 тысячи подъездов в рамках губернаторской программы "Мой подъезд", работы идут в рамках графика, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

В материале отмечается, что в среду в правительстве Московской области состоялось видеоселекторное совещание с главами муниципалитетов по ряду важных направлений деятельности в сфере ЖКХ. Совещание прошло под руководством Пестова. Одним из вопросов стала реализация губернаторской программы "Мой подъезд".

"В утвержденный адресный список подъездов, подлежащих ремонту в 2017 году, вошло 32 тысячи подъездов. По состоянию на первую половину июля работы уже выполнены в 7,2 тысячи подъездах. В целом выполнение работ ведется в рамках сроков, обозначенных дорожной картой", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в лучшую сторону по выполнению программы "Мой подъезд" были отмечены городские округа Зарайск, Долгопрудный, Шаховская, Восход, Лыткарино, Молодежный, Королев, Люберцы, а также Ступино. В этих муниципальных образованиях работы ведутся с опережением графика.

При этом в ряде муниципальных образований работа по текущему ремонту подъездов ведется недостаточно активно. Это Серпуховский, Ногинский, Волоколамский, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Солнечногорский районы, городские округа Краснознаменск, Звенигород, Химки и Наро-Фоминск. В ходе совещания муниципальные образования из "красной зоны" были заслушаны, ликвидация отставаний от утвержденных графиков поставлена на контроль областного министерства ЖКХ.

"Программа "Мой подъезд" предполагает софинансирование ремонта подъездов из средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, УК и небольших взносов жителей. Решение о включении своего дома в данную программу принимают сами жители" — приводятся в сообщении слова Пестова.