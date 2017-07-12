В Подмосковье благоустроили уже 134 двора с начала года

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 130 дворов уже благоустроили на территории Подмосковья с начала года, все работы по благоустройству должны быть завершены к 30 сентября, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Как поясняется в материале, в правительстве Московской области состоялось видеоселекторное совещание с главами муниципалитетов, в ходе которого обсуждался вопрос реализации губернаторской программы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Совещание прошло под руководством Пестова.

"На основании представленных муниципальными образованиями сведений, а также по итогам народного голосования сформирован адресный перечень дворовых территорий, которые будет комплексно благоустроены в этом году. Всего в этот перечень включено 1460 дворов. На сегодняшний день работы завершены в 134 дворах. В целом реализация программы идет в соответствии с утвержденными графиками", — приводятся в сообщении слова Пестова.

С опережением графика работы по выполнению годового плана благоустройства дворовых территорий ведутся в городских округах Домодедово, Реутов, Павловский Посад, Люберцы, Химки, Мытищи, Серпухов, Шаховская, а также в Ленинском и Одинцовском муниципальном районах, добавляется в материале.

При этом в ряде муниципальных образований допущено отставание от графиков выполнения работ по комплексному благоустройству. В "красной" зоне по итогам выполнения первого этапа работ, который завершился 30 июня, находятся Талдомском район, городские округа Балашиха, Орехово-Зуево, Егорьевск, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, Электросталь, Озеры, Рошаль. Министерству ЖКХ Московской области поручено взять выполнение программы благоустройства в данных муниципалитетах на особый контроль, а главам муниципальных образований — обеспечить ликвидацию отставания от утвержденных графиков в кратчайшие сроки, подчеркивается в сообщении.

Согласно утвержденным дорожным картам, на конец первого полугодия работы по годовой программе комплексного благоустройства должны быть выполнены не менее чем на 10%. А все работы по благоустройству должны быть завершены к 30 сентября, напоминается в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, в соответствии с областным законом "О благоустройстве", работы проводятся по шести обязательным элементам: обустраиваются детские площадки, парковочные места, модернизируется освещение, организуется озеленение, устанавливаются контейнеры для сбора мусора и информационные стенды. Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в Московской области третий год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства. За 2015 и 2016 годы уже было благоустроено 3194 двора.