Более 33 тысяч человек получили работу через службу занятости в Подмосковье

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. С начала года благодаря помощи службы занятости в Московской области найти работу смогли свыше 33 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

В материале отмечается, что в 2017 году в Подмосковье было организовано 218 ярмарок вакансий.

"За шесть месяцев 2017 года при содействии службы занятости Подмосковья было трудоустроено 33,3 тысячи человек", — приводятся в сообщении слова Забраловой.

По ее словам, в 2017 году в рамках программы содействия занятости населения и развития рынка труда временно трудоустроено 12,8 тысячи несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, приступили к профобучению и дополнительному профобразованию 3412 жителей области, в том числе около 300 женщин, находящихся в декретном отпуске, помощь психологов получили порядка 3 тысяч безработных.

Также половина инвалидов, обратившихся в подмосковную службу занятости за трудоустройством, нашли работу. Всего в первом полугодии 2017 года в центры занятости Подмосковья для поиска работы обратилось 1,74 тысячи инвалидов, добавила первый зампред.

"Уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье составил 0,59% к численности экономически активного населения", — приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

На конец июня 2017 года в областном банке вакансий размещено 49,8 тысячи вакансий, из них 70,4% — по рабочим профессиям, заключается в материале.