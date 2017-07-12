В Жуковском создадут мемориальный комплекс с Ту-144

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. После проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском приступят к подготовке бетонных опор под установку Ту-144 для создания мемориального комплекса, сообщил глава городского округа Андрей Войтюк.

"Фондом "Легенды авиации" на этот проект (музей советского самолета Ту-144 под открытым небом и музей авиаконструктора Андрея Туполева — ред.) собрано порядка 5 миллионов рублей. Средства направлены на приведение в порядок самого воздушного судна — Ту-144 (модель 114).

<…> На те деньги, которые собраны, также разработана документация. Инженеры все просчитали, и уже понятно, как доставить самолет. С его покраской поможет "Объединенная авиастроительная корпорация", думаю, это произойдет после МАКС. И уже потом начнем готовить бетонные опоры под установку", — сказал в интервью официальному порталу правительства Московской области Войтюк.

Он добавил, что устройство самого музейного павильона станет следующим этапом.

По его словам, администрация Жуковского обратилась к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Рогозину с просьбой поддержать проведение мероприятий по сохранению памяти об этом воздушном судне.