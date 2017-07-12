ОЭЗ "Ступино Квадрат" в Подмосковье пополнилась семнадцатым резидентом

МОСКВА, 12 июля — РИА Новости. ООО "АКЗ Покрытия", российский производитель антикоррозийных покрытий для нефтегазовой промышленности, стало семнадцатым резидентом особой экономической зоны "Ступино Квадрат", планирует вложить в строительство завода 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Подписание соглашения о намерениях с новым резидентом особой экономической зоны "Ступино Квадрат" состоялось в рамках VIII международной выставки "Иннопром-2017", которая проходит в Екатеринбурге. Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, управляющий партнер ООО "Управляющая компания СТУПИНО КВАДРАТ" Екатерина Евдокимова и генеральный директор ООО "Антикоррозийные защитные покрытия" Максим Дубровский.

"Новый завод планируется открыть в конце 2018 года, также будет создана инновационная лаборатория, предусмотрено создание около 100 рабочих мест. Рады приветствовать на территории Московской области инвестора узкопрофильного сегмента, но уже обладающего широким пулом заказов. Для ОЭЗ "Ступино Квадрат" это уже семнадцатый резидент, площадка всего за два года доказала свою эффективность", — отметил Буцаев.

Российский производитель антикоррозийных покрытий для нефтегазовой промышленности "Акрус" вложит в производство 1 миллиард рублей, говорится в сообщении. В нем также уточняется, что ООО "АКЗ Покрытия", работающее под торговой маркой "АКРУС", — это российская производственная компания, выпускающая полный спектр индустриальных полимерных материалов для антикоррозионной защиты и огнезащиты в области нефтегазового, промышленного, гражданского, дорожного строительства, в судостроении, судоремонте и мостостроении, а также выполняющая подрядные работы по нанесению покрытий. Компания вела индустриальные проекты для ПАО "Газпром", ПАО "Лукойл", ОАО "АК "Транснефть", ОАО "Еврохим", ОАО "НК "Роснефть", а также ряд морских проектов гражданского и военного назначения.