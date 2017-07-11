В подмосковной Коломне появятся более 20 новых трамваев

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В 2017 году Подмосковье заключило контракт на приобретение 22 трамваев для городского округа Коломна.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, в текущем году Подмосковье купит новые трамваи для нужд ГУП МО "Мособлэлектротранс". Об этом сообщил телеканал "360".

"Заключен контракт на приобретение 22 трамваев для городского округа Коломна на общую сумму 340 миллионов рублей", — отметил Игорь Тресков.

Тресков добавил, что 17 низкопольных трамваев поступят в ГУП МО "Мособлэлектротранс" до конца 2017 года. Пять из них будут введены в опытную эксплуатацию уже в сентябре текущего года.

В Коломне трамваи считаются основным видом транспорта для проезда людей с ограниченными возможностями здоровья. До текущего времени трамваи закупали лишь в 2001 году.

Дверь нового трамвая посередине двустворчатая, она оборудована откидной аппарелью. Двери вагонов имеют электрический привод и оснащены системой противозащемления.

Внутри салона есть необходимые крепления для инвалидной коляски, система спутниковой навигации, датчики температуры воздуха и камеры видеонаблюдения.

Каждый такой вагон вмещает 171 человека.