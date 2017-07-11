В "Новом Иерусалиме" на два месяца продлили выставку картин Левитана

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На экспозиции представлены работы художника из 14 музеев и частных собраний.

Работу экспозиции "Мастер русского пейзажа. Исаак Левитан" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" продлили до 14 сентября. Данную информацию сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"На выставке представлены работы мастера из 14 музеев страны и частных собраний", — отметила Ольга Забралова.

Она добавила, что одной из центральных работ выставки является картина "Река Истра" из дома-музея А. П. Чехова в Ялте, подаренная Левитаном писателю.

С 20 мая выставку картин Левитана в "Новом Иерусалиме" посетили более 13 тысяч человек.