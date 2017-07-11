Подмосковье выделило 65 млн рублей на жилье семьям с семью и более детьми

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Эти семьи проживают в трех районах трех городских округах региона.

В конце июня правительство Московской области приняло постановление "О распределении субсидий из бюджета Подмосковья бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию подпрограммы "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" на 2017 год.

"Согласно данному постановлению, восемь многодетных семей, воспитывающих в общей сложности 62 ребенка, получат средства в объеме 65 миллионов рублей", – отметил министр стройкомплекса Московской области Сергей Пахомов.

Он также добавил, что данные семьи проживают в Воскресенском, Сергиево-Посадском и Солнечногорском районах, а также в городских округах Орехово-Зуево, Люберцы и Ивантеевка.

Сергей Пахомов отметил, что в марте текущего года было распределено 89 миллионов рублей для 11 многодетных семей, воспитывающих 81 ребенка.

Подобная мера государственной поддержки (обеспечение жильем многодетных семей с семью и более детьми) действует только в области. В 2016 году жилищные условия удалось улучшить 20-ти многодетным семьям, воспитывающим 146 детей.