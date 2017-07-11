Около трех тысяч полицейских обеспечат безопасность на МАКС-2017

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Авиасалон в Подмосковье пройдет с 18 по 23 июля.

Порядка трех тысяч сотрудников правоохранительных органов задействуют в обеспечении безопасности во время проведения авиасалона МАКС-2017 в Жуковском. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника УОООП Главного управления МВД России по Московской области Андрея Стрыгина.

"Координация работы по управлению задействованных сил и средств возложена на оперативный штаб ГУ МВД России по Московской области", — отметил Стрыгин.

Он также добавил, что была проведена работа со всеми заинтересованными структурами. Особое внимание сотрудники правоохранительных органов будут уделять досмотру участников и гостей МАКС-2017.

Стрыгин добавил, что на время проведения авиасалона в Жуковском введут пропускную систему — проезжать можно будет или по прописке, или по временным пропускам.

"То есть гражданин, который традиционно раньше проезжал насквозь город Жуковский, теперь сможет проехать в период с 18 по 23 июля только исключительно в ночное время", – отметил Стрыгин.