В Подольске пройдет защита проектов, поданных на премию "Наше Подмосковье"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жители подмосковного Подольска смогут принять участие в защите проектов-претендентов на губернаторскую премию "Наше Подмосковье", которая пройдет 27 и 28 июля в концертном зале горадминистрации, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ежегодную премию "Наше Подмосковье" учредил губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2013 году. Она присуждается за реализованные социально значимые проекты, ее цель — поддержка и поощрение активных жителей региона. В 2017 году прием заявок на соискание премии проходил с 25 апреля по 24 июня. Общий призовой фонд составляет 180 миллионов рублей. Награды за первые места составят от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории и номинации.

"В концертном зале администрации городского округа Подольск 27 и 28 июля 2017 года состоится защита-презентация проектов, поданных на премию губернатора Московской области "Наше Подмосковье". Ознакомиться с проектами, поданных на соискание премии в 2017 году, и проголосовать за понравившийся проект могут все желающие на сайте премии", — говорится в сообщении.

Всего на соискание премии от Подольска подано свыше 300 проектов. Среди участников — клуб "Справимся вместе", клуб "Большая семья Большого Подольска", центр развития лидеров СО НКО, спортивный клуб боевых искусств "ВАРЯГ" и другие, уточняется в материале.