Почти 25 тысяч объектов приведены в порядок в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Почти 25 тысяч объектов в Подмосковье приведены в порядок в первом полугодии 2017 года в рамках работы инспекторов Госадмтехнадзора по благоустройству региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Московской области.

"С начала года по предписаниям административно-технических инспекторов приведены в порядок 6,5 тысячи внутридворовых и внутриквартальных территорий, около трех тысяч площадей улиц, тысяча мест производства земляных и ремонтных работ, более 900 придорожных территорий и объектов дорожной инфраструктуры, свыше 800 территорий рынков и иных торговых объектов", — приводит пресс-служба надзорного органа слова главного государственного административно-технического инспектора региона Татьяны Витушевой.

После вмешательства инспекторов и привлечения к административной ответственности лиц, обязанных поддерживать чистоту и порядок на вверенных объектах, в надлежащее состояние приведены 850 торговых объектов, 800 фасадов нежилых зданий и строений, более 700 контейнерных площадок, свыше 200 ограждений, 400 памятников и мемориальных комплексов.

Кроме того, восстановлено благоустройство территории после проведения 250 земляных работ, приведено в надлежащее состояние 360 объектов наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, уточняет пресс-служба.

По требованию инспекторов Госадмтехнадзора в муниципальных образованиях Московской области установлены свыше 100 мусорных урн и контейнеров, восстановлен график вывоза отходов и очистки свыше 120 уже установленных контейнерных площадок. По результатам отработки информации, а также во взаимодействии с администрациями муниципалитетов демонтировано около 500 самовольно установленных объектов.