Госадмтехнадзор Московской области с начала года провел 53 тысячи проверок

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области с начала года провели свыше 53 тысяч проверок объектов и территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

"По итогам проведенных проверок наши сотрудники зафиксировали свыше 26 тысяч нарушений норм и правил чистоты, порядка и благоустройства. Инспекторами Госадмтехнадзора выдано 17,5 тысячи предписаний об устранении выявленных нарушений. Более 10 тысяч нарушений устранены на стадии возбуждения административных дел, до выдачи предписаний", — отметила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева, подводя итоги работы надзорной службы в первом полугодии 2017 года.

Она подчеркнула, что подобного рода оперативность в устранении допущенных нарушений не освобождает от административной ответственности, но может являться фактором, смягчающим наказание. По словам Витушевой, ответственным лицам вынесено 7,4 тысячи предупреждений, выписано 19 тысяч штрафов, добавляется в сообщении.

Сотрудники пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области уточнили, что самыми распространенными нарушениями правил благоустройства по-прежнему остаются парковка транспортных средств на газонах и некачественная уборка мест общественного пользования. В то же время снизилось количество нарушений в виде ненадлежащего состояния торговых объектов и несвоевременной очистки от мусора урн и контейнеров. Если ранее данные нарушения находились в пятерке по популярности, то теперь их количество значительно снизилось, несмотря на то, что эта проблема все еще актуальна для ряда подмосковных муниципалитетов, сообщает пресс-служба ГАТН.