В "Новом Иерусалиме" продлили выставку Левитана до середины сентября

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. По просьбе посетителей музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" выставка "Мастер русского пейзажа", посвященная работам русского художника Исаака Левитана, продлена на два месяца, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По ее словам, которые приводятся в материале, экспозицию "Мастер русского пейзажа. Исаак Левитан" в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" уже посетили более 13 тысяч человек. Выставка открылась 20 мая и должна была завершиться 14 июля. На ней представлены работы мастера из 14 музеев страны и частных собраний.

"Одной из центральных работ выставки в Истре является картина "Река Истра" из дома-музея А.П. Чехова в Ялте, подаренная Левитаном писателю. Подготовлен альбом-каталог, сопровождающий экспозицию. По многочисленным просьбам посетителей музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" работа выставки продлена на два месяца до 14 сентября", — сказала Забралова.

Экспозиция "Мастер русского пейзажа. Исаак Левитан" охватывает почти всю географию любимых мест художника — Плес, Крым, Подмосковье. Всего на выставке представлено 36 работ.