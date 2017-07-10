Губернатор поручил решить вопросы, которые жители Подмосковья задали Путину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Московском урбанистическом форуме на ВДНХ в Москве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Московском урбанистическом форуме на ВДНХ в Москве.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства области поручил решить вопросы, которые жители региона адресовали Владимиру Путину на "Прямой линии", в кратчайшие сроки. Об этом сообщил телеканал "360".

На "Прямой линии" жителями Подмосковья было озвучено более 90 обращений. Большая часть из них затрагивала проблем в соцсфере и ЖКХ. Воробьев поручил проанализировать все вопросы и ответить всем, кто обратился на "Прямую линию".

В рамках совещания с зампредами губернатор Подмосковья отметил необходимость реализации программ, направленных на благоустройство общественных пространств.

"Идет активная фаза благоустройства подъездов и дворов. Сейчас летний сезон, нам очень важно не упустить время и максимально выполнить ту программу, которую мы наметили", — заявил Андрей Воробьев.

Кроме того, он поручил решить проблему с обманутыми дольщиками в области. Губернатор заявил, что их число необходимо сократить до минимума:

"Я прошу стройблок регулярно информировать жителей о проделанной работе. И в этом году свести до минимума количество обманутых дольщиков и тех, кто с задержкой получает жилье".