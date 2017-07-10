Подмосковье готово к авиакосмическому салону "МАКС-2017"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Оргкомитет авиакосмического салона "МАКС-2017" и оперативный штаб проверили подготовку Московской области к проведению мероприятия. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Особое внимание проверки было уделено готовности бесперебойной перевозки пассажиров на "МАКС-2017" и их безопасности. Оргкомитет посетил главные площадки мероприятия. Были проверены территория Летно-исследовательского института имени Громова, место проведения Авиасалона, локации для контрольно-пропускных пунктов и площадки для перехватывающих парковок. Также были осмотрены площадки около станций Отдых и Платформа 42 километра, откуда посетители будут отправляться на "МАКС-2017".

В рамках подготовки к мероприятию были проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия на девяти участках региональных и муниципальных дорог. На 12 дорогах завершили ямочный ремонт, заменили бордюры, нанесли дорожную разметку.

В Жуковском к проведению Авиасалона разработаны схемы движения на время работы мероприятия.