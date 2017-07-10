В Подмосковье вновь встретили орла-карлика

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Этот редкий пернатый хищник был обнаружен в Луховицком районе в рамках мониторинга редких видов животных и растений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии Московской области.

Как говорят экологи, в последний раз гнездование орла-карлика отмечалось на территории Подмосковья в конце 1990-х годов.

Также министр экологии Московской области Александр Коган отметил, что в Химках впервые была выявлена популяция обыкновенного ужа, который внесен в подмосковную Красную книгу как сокращающийся в численности вид.