МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. По сообщению пресс-службы Управления Федеральной налоговой службы России по Подмосковью, повышающий коэффициент 2 будет применен налоговыми органами Московской области при расчете земельного налога по земельным участкам, приобретенным физическими лицами в целях осуществления на них жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства), на которых в первые три года не зарегистрированы объекты недвижимости. Таких участков на территории Подмосковья, по данным Росреестра, насчитывается порядка 500.

Исчисление земельного налога в течение трехлетнего срока строительства, начиная от даты государственной регистрации права на данные участки, заканчивая государственной регистрацией права на построенный жилой дом с учетом повышающего коэффициента производится на основании пункта 15 статьи 396 НК РФ.

Если по истечении трехлетнего срока объект недвижимости не будет зарегистрирован, то исчисление налога будет производиться с учетом коэффициента 4 в течение всего периода, превышающего трехлетний срок строительства.

На основании пункта 16 статьи 396 НК РФ в отношении земельных участков, приобретенных в собственность гражданами под индивидуальную жилую застройку, коэффициент 2 будет применяться в случае, если на участке по истечении десяти лет от даты выдачи разрешения на строительство не будет зарегистрирован жилой объект.