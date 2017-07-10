Обладатели знака "Почетный ветеран Подмосковья" могут получить до 100 тысяч

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Обладателям знака "Почетный ветеран Подмосковья" могут назначить единоразовую выплату до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Московской области Виктора Пикуля.

Пикуль заявил, что большое количество жителей получило звание и знак "Почетный ветеран Подмосковья", учрежденный советом ветеранов Подмосковья в 2005 году.

Он также выразил желание проработать областной закон о новом статусе этого звания, "за которым будут закреплены и какие-то льготы".

"Среди льгот при получении звания мы рассматриваем вариант единоразовой денежной выплаты в 50 или 100 тысяч рублей", — заявил Пикуль.

Он отметил, что идет обсуждение и других возможностей, и льгот для обладателей знака.

Также Пикуль заявил, что совет ведет переговоры по проекту создания межрегионального оздоровительного центра в Ленинском районе в Крыму.