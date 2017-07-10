Подмосковные застройщики устранили более 9 тысяч нарушений с начала года

МОСКВА, 10 июля — РИА Новости. Свыше 9 тысяч нарушений устранено застройщиками Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"Основная часть нарушений устраняется после выдачи предписаний, что подтверждают повторные проверки, остальные находятся на контроле Главного управления. С начала года застройщиками устранено 9013 нарушений", — приводятся в сообщении слова начальника ведомства Руслана Тагиева.

В частности, за последнюю неделю инспекторами ведомства проведено 204 проверки строящихся объектов капитального строительства, из которых 155 — плановые, 49 — внеплановые. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверили исполнение ранее выданных предписаний.

На строящихся объектах за неделю выявлено 652 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Оперативно устранены 642 ранее выявленных нарушения. Большая часть нарушений касалась строительных норм и правил — 60% от общего количества, 13% нарушений были зафиксированы при проверке содержания строительных площадок, 14% — нарушения требований к проектной документации.

"Также надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры. Наша задача, чтобы объект был введен в строй в определенный срок и с высоким качеством", — отметил Тагиев.