В Подмосковье снижается смертность от туберкулеза

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Подмосковье за пять месяцев текущего года смертность от туберкулеза снизилась на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за пять месяцев 2017 года в Подмосковье смертность от туберкулеза снизилась на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводятся в сообщении слова Забраловой.

Как отмечается в материале, по итогам пяти месяцев 2017 года Подмосковье по показателю смертности от туберкулеза занимает 11-е место среди субъектов страны.

"За пять месяцев 2017 года в Подмосковье от туберкулеза умерло на 51 человека меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В регионе работают 14 медорганизаций, 28 кабинетов на базе центральных районных больниц, где оказывают медицинскую помощь больным туберкулезом", — добавила она.

По ее словам, в целях раннего выявления заболевания в области проводятся профилактические осмотры на туберкулез — с начала 2017 года ими охвачено порядка 2 миллионов жителей области. Для привлечения кадров врачи-фтизиатры включены в региональную программу соципотеки.

Как уточняется в пресс-релизе, по итогам пяти месяцев 2017 года в Московской области также снизились показатели смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, ДТП, показатель младенческой смертности.