В Подмосковье обнаружили редкого орла-карлика

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Редкого пернатого хищника — орла-карлика зафиксировали на территории Московской области, сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

"В луховицких лесах впервые в сезон размножения удалось зафиксировать очень редкого пернатого хищника — орла-карлика. Московская область – северная граница ареала этой перелетной птицы, которая зимует в Азии и Африке. Орел-карлик – быстрый, маневренный хищник, который охотится на более мелких птиц, грызунов, ящериц и змей", — говорится в сообщении.

Как рассказали экологи природоохранного фонда "Верховье", в последний раз гнездование орла-карлика отмечалось в области в конце 1990-х годов, как раз в тех местах Луховицкого района, где птицу встретили сейчас. Это дает основание надеяться, что эти редкие хищники снова гнездятся в государственном природном заказнике "Озеро Сосновое и его окрестности".

Кроме того, как отметили в Минэкологии, в Химках впервые выявлена популяция обыкновенного ужа, который внесен в Красную книгу Московской области как сокращающийся в численности, уязвимый вид. На западе и северо-западе Московской области уж до сих пор обитал только в долине реки Москвы. Участок, на котором зафиксированы ужи, входит в границы проектируемой особо охраняемой природной территории. Ее создание поможет сохранить редкое пресмыкающееся, которому угрожает опасность из-за интенсивного освоения ближнего Подмосковья.