В Ленинском районе Подмосковья в этом году введут в строй новый детский сад

МОСКВА, 10 тиюл — РИА новости. Заключение о соответствии требованиям техрегламентов выдали новому детскому саду, построенному в поселке Совхоза имени Ленина в Ленинском районе Подмосковья, здание введут в эксплуатацию в третьем квартале 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Как отмечается в материале, заказчиком объекта является ЗАО "Совхоз имени Ленина".

"Детскому саду, расположенному в поселке Совхоза имени Ленина Ленинского района, выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. <…> Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2017 года", — говорится в сообщении.

Новый четырехэтажный детский сад соответствует современным стандартам, рассчитан на 180 мест. Общая площадь здания — 7290 квадратных метров. В здании размещены групповые ячейки, спортивный и актовый залы, методические и медицинские кабинеты, служебно-бытовые помещения. Здание оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения, уточняется в материале.

Кроме того, на прилегающей территории разместились игровые площадки с теневыми навесами, спортивный стадион, места для отдыха.

По словам начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, которого цитирует пресс-служба, детский сад готов принять маленьких жителей Подмосковья.