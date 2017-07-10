В Подмосковье создадут порядка 73 тысяч парковочных мест в 2017 году

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Порядка 73 тысяч парковок общего пользования планируют создать в Подмосковье в 2017 году, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков в ходе "Московского урбанистического форума-2017", который проходит в столице с 6 по 12 июля.

"В 2017 году планируется создать 72,5 тысячи машино-мест на парковках общего пользования", — сказал Тресков.

По словам руководителя регионального минтранса, из запланированных 72,5 тысячи парковок 12 тысяч будет создано на уличной дорожной сети и 60 тысяч — во дворах. Как ранее заявлял Тресков на заседании правительства региона, всего дефицит парковочных мест в Московской области составляет 280 тысяч машино-мест.

"Уже в Московской области создано 28 тысяч машино-мест вблизи железнодорожных станций. При этом парковками для пересадки на железную дорогу пользуются 33,6 тысячи жителей", — добавил Тресков в ходе пленарного заседания "Московского урбанистического форума-2017".