Metro Cash & Carry построит магазин в Одинцовском районе Подмосковья

МОСКВА, 10 июл — РИА Недвижимость. "Метро Кэш энд Керри" получила разрешение на строительство нового магазина в Одинцовском районе Подмосковья, говорится в пресс-релизе регионального Минстройкомплекса.

Он расположится в сельском поселении Жаворонковское, вблизи деревни Ликино на Минском шоссе в минутной доступности от Северного обхода Одинцова. Совокупная площадь торгового центра составит 9,384 тысячи квадратных метров, сообщается в нем.

"Сумма инвестиций в проект составит 1,4 миллиарда рублей. Согласно заявленной проектной документации, срок завершения строительства объекта намечен на второй квартал 2019 года", – приводятся в сообщении слова главы министерства Сергея Пахомова.

В настоящее время в Подмосковье уже работает восемь магазинов Metro, еще пять магазинов планируется открыть в ближайшие годы, добавляется в материалах.

Компания Metro AG, владеющая Metro Cash & Carry International GmbH, была основана в 1964 году в Германии. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе. Штат ритейлера превышает 240 тысяч человек по всему миру.