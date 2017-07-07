В Подмосковье установят зарядные станции для электромобилей

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Московской области до конца 2020 года установят около ста зарядок для электромобилей в рамках проекта "Инфраструктура электротранспорта", сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра энергетики Леонида Неганова. Это решение было принято на встрече Андрея Воробьева с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос.

Как сообщил Леонид Неганов, зарядки будут созданы на парковках торговых центров, местах культурного наследия и городских публичных парковках.

"В рамках проекта "Инфраструктура электротранспорта", к 2020 году планируется разместить 100 ЭЗС на территории Московской области с 30% загрузкой и обеспечить таким образом беспрепятственное перемещение электротранспорта по территории области", – заявил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

В проекте по развитию инфраструктуры для электротранспорта будет учитываться опыт Нидерландов.