Все обманутые дольщики СУ-155 в Подмосковье получат жилье до 2020 года

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Все обманутые дольщики получат жилье до 2020 года, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Подмосковья Максима Фомина. На сегодняшний день в правах уже восстановлены более шести тысяч обманутых клиентов компании СУ-155.

"Уже получили шесть тысяч пострадавших граждан свои квартиры и в последующие годы все обманутые дольщики СУ-155 восстановят свои права (к 2020 году – ред.) Их более семи тысяч", – заявил Фомин на парламентских слушаниях.

14 подмосковных долгостроев СУ-155, расположенных в городских округах Домодедово, Красноармейск, Звенигород и в Одинцовском муниципалитете, завершат в 2017 году. Два года назад в Подмосковье было введено 30 долгостроев компании СУ-155.