В Подмосковье к 2020 году появится 100 зарядных станций для электромобилей

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На территории Московской области планируется разместить 100 зарядных станций для электромобилей, при этом будет обеспечено движение электротранспорта по всему региону, в развитии этой отрасли Подмосковье будет использовать опыт Нидерландов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 6 июля встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерланды в РФ Рене Джонс-Бос. Одним из вопросов обсуждения стало развитие инфраструктуры для электротранспорта Московской области. В частности, был рассмотрен опыт Нидерландов в организации бизнес-процессов по развитию инфраструктуры для электротранспорта, по стимулированию развития электротранспорта и по принятию мер государственной поддержки для развития электротранспорта.

"В Подмосковье реализуется проект "Инфраструктура электротранспорта", в рамках которого планируется создание сети локальных зарядных станций на парковках торговых центров, местах культурного наследия и городских публичных парковках. К 2020 году планируется разместить 100 ЭЗС на территории Московской области с 30% загрузкой и обеспечить таким образом беспрепятственное перемещение электротранспорта по территории области", — приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Леонида Неганова.

Министр также отметил, что Нидерланды занимают лидирующие позиции в Европе по развитию электротранспорта и инфраструктуры для него.

"Этот опыт будет очень полезен Московской области", — сказал он.