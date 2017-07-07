В подмосковных Химках отпразднуют День промышленника

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На стадионе "Арена Химки" в пятницу пройдет День промышленника-2017, на мероприятии обсудят вектор развития промышленности в регионе и реализацию программы импортозамещения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

"День промышленника-2017 состоится 7 июля 2017 года в Химках на стадионе "Арена Химки", — говорится в сообщении.

День промышленника является эффективной площадкой для обсуждения ключевых тенденций и поиска партнеров, а также инновационных решений в области региональной промышленности, отмечается в материале.

"Главными темами деловой повестки форума станут вектор развития промышленности в регионе, реализация программы импортозамещения, вопросы кластеризации промышленного производства, инвестиционные практики в отрасли, развитие и состояние передовых научных разработок Московской области. Также в рамках пленарного заседания будут затронуты темы подготовки кадров, экспортный потенциал промышленной продукции предприятий региона, вопросы аутсорсинга и межотраслевой кооперации", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, его слова приводятся в материале.

На форуме ожидается участие первых лиц крупнейших промышленных предприятий Московской области, представителей банковского сектора, крупнейших инвесторов, реализующих проекты на территории региона. Также будут присутствовать представители экспертного и научного сообщества, поясняется в пресс-релизе.

На мероприятии также состоится торжественное вручение премии "Промышленный лидер Московской области". На полях форума пройдут презентации и консультации институтов развития Подмосковья и выставка научных разработок, будут организованы экскурсии на АО "НПО Энергомаш" имени академика В.П. Глушко и ФГУП "НПО имени С.А. Лавочкина", заключается в сообщении.