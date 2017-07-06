Около 900 инвалидов устроились на работу в Московской области с начала года

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В общей сложности в Подмосковье трудоустроены около 35 тысяч инвалидов.

За 2017 год порядка 9000 инвалидов смогли устроиться на работу, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

Министр сказала, что из 1 740 инвалидов, которые в текущем году обращались за трудоустройством, половина получили работу.

На данный момент в Московской области живет больше 120 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из этого числа 35 тысяч трудоустроены.

"Сейчас в региональном банке есть 1,5 тысячи вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья", — отметила Забралова.

Она добавила, что прием на работу людей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает некоторые условия. Во-первых, оплачиваемый отпуск должен быть не менее 30 календарных дней, во-вторых, трудовая неделя сотрудника с третьей группой инвалидности не должна быть дольше, чем 40 часов, а сотрудников с первой и второй группами не должна превышать 35 часов.

Статистика за прошлый год показала, что из обратившихся 3,8 тысячи инвалидов 1,8 тысячи получили работу.