Правительство Московской области задумалось о сотрудничестве с Нидерландами

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Сотрудничество будет касаться сферы животноводства.

Подмосковье рассматривает возможность сотрудничества с Нидерландами в сфере животноводства, сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

Андрей Воробьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос. Вопрос об инвестиционном сотрудничестве и о наиболее перспективных сферах стал одной из центральных тем обсуждения.

"Мы заинтересованы в направлении в сельском хозяйстве. Там у нас целый ряд проектов, которые будут развиваться в самое ближайшее время", — сказал Буцаев.

Министр заявил, что Подмосковье заинтересовано в том, чтобы перенять опыт Нидерландов в селекции, свиноводстве, молочном животноводстве. Одним из видов сотрудничества Буцаев предполагает размещение производства на территории региона.

Он отметил, что укрепление сотрудничества также планируется в сферах здравоохранения, энергетики и транспорта.

За 2016 год внешнеторговый оборот Подмосковья с Нидерландами превысил 400 миллионов долларов. Экспорт Московской области – 47,5 миллионов долларов, больше всего приходится на поставки никеля и продукции из него, а также черных металлов. Импорт из Нидерландов – 362,5 миллионов долларов, из них самые крупные поставки: фармацевтическая продукция, оборудование и механические устройства, транспортные средства, продукция из зерна, злаков, муки, крахмала или молока и мучные кондитерские изделия, пластмассы и изделия из них, живые деревья, луковицы, клубни, корни, срезанные цветы и декоративная зелень.