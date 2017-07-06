В Подмосковье 50% обратившихся за трудоустройством инвалидов нашли работу

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Порядка девятисот инвалидов нашли работу в Подмосковье при обращении за трудоустройством с начала года, всего в центры занятости обратилось 1,7 тысячи инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В первом полугодии 2017 года в центры занятости Подмосковья для поиска работы обратилось 1 740 инвалидов, из них 50% трудоустроено", — сообщила Забралова, ее слова приводятся в пресс-релизе.

Всего в Подмосковье на сегодняшний день проживает более 120 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста, из них работают 35 тысяч человек, отмечается в материале.

"Сейчас в региональном банке есть 1,5 тысячи вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Трудоустройство инвалидов предусматривает ряд условий. Так, их ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 30 календарных дней. Рабочая неделя сотрудника с III группой инвалидности не должна превышать 40 часов, с I или II группой — 35 часов", — подчеркнула Забралова.

В 2016 году в службу занятости Подмосковья обратилось 3,8 тысячи инвалидов, из них 1,8 тысячи человек получили работу, заключается в материале.