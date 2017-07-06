ЦРТ Подмосковья проверит застройщиков на финансовую устойчивость

МОСКВА, 6 июля — РИА Новости. Проектный офис "Центра развития территорий" (ЦРТ), созданный на площадке министерства строительного комплекса Московской области с целью недопущения появления новых проблемных объектов, проводит мониторинг по выявлению жилых домов, строительство которых приостановлено или снижены темпы строительства, сообщил на заседании правительства Подмосковья глава ведомства Сергей Пахомов.

"С мая текущего года начал свою работу проектный офис "Центра развития территорий". Он проводит комплексный анализ застройщиков на их финансовую устойчивость. По строящимся объектам проводится мониторинг по выявлению жилых домов, строительство которых приостановлено или темпы строительства снижены", — сказал Пахомов.

Как уточнили в пресс-службе Минстройкомплекса, на сопровождении в Центре находится 750 проектов жилищного строительства и 504 застройщика в Подмосковье. Специалистами ЦРТ проводится комплексный анализ застройщиков на предмет финансовой устойчивости, успешного выполнения ранее взятых на себя обязательств перед жителями. По итогам этой работы выдается заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", поясняется в материале пресс-службы министерства.

Во вторник на заседании правительства Подмосковья начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков, которого также цитирует пресс-служба, добавил, что в 2016 году было возбуждено более 20 уголовных дел в отношении руководителей застройщиков и инвесторов проблемных объектов. В частности, Пауковым были перечислены ЖК "Некрасовский" (город Балашиха); проект на улице Спортивная (город Лобня); три объекта в Одинцовском районе: ЖК "Западные ворота столицы", ЖК "Гусарская баллада" и ЖК "Высокие Жаворонки"; два объекта в Солнечногорском районе: ЖК "Белый город" и ЖК "Лебединое озеро"; ЖК "Литвиново-Сити" в Щелковском районе.