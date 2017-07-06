На главной улице Лобни появилось панорамное изображение озера

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Жители подмосковной Лобни теперь могут полюбоваться панорамой Киовского озера, которое изобразили на металлическом ограждении на улице Ленина, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Всего за три дня в Лобне на улице Ленина в микрорайоне Катюшки появилось панорамное изображение озера Киово. На металлических ограждениях длинной около 80 метров учителя изобразительного искусства городских школ при поддержке администрации города, родителей и выпускников сотворили настоящее чудо, превратив забор в живописный символ исторического наследия Лобни", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работы заняли около трех дней, сначала наносилось фоновое изображение красками из баллонов, затем проводилась тщательная прорисовка деталей, в том числе с использованием масляных красок. Старания художников поощряли прохожие, проезжающие автомобилисты, а жители окрестных улиц вместе с детьми подходили, чтобы выразить благодарность.

"Вопросам благоустройства в Лобне традиционно уделяется большое внимание. В этот раз нам удалось работу на городских территориях объединить с творчеством наших талантливых жителей. Озеро Киово — это одно из уникальных исторических мест в нашем городе, которым мы, безусловно, гордимся. Теперь его увидит, а может быть и захочет посетить еще большее количество людей. Кроме того, по этой улице будет проходить маршрут движения команды-участницы чемпионата мира по футболу в 2018 году. Нам бы хотелось, чтобы зарубежные футболисты тоже оценили этот, теперь уже настоящий, арт-объект", — отметил глава Лобни Евгений Смышляев.