Меморандум подписали Московская область и Китайская провинция Хэйлунцзян

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Документ подписали на Межрегиональном совете российско-китайского Комитета дружбы.

Договор о совместной деятельности был подписан между Подмосковьем и китайской провинцией Хэйлунцзян. Подписание состоялось на Межрегиональном совете российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития, сообщил телеканал "360".

Соглашение подписали ответственный секретарь, советник губернатора Подмосковья Артем Семенов и начальник Канцелярии иностранных дел провинции Хэйлунцзян Ван Хайцзюнь.