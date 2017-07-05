Территорию усадьбы "Архангельское" могут застроить из-за нового статуса

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. По новому распоряжению объект стал достопримечательностью.

Усадьбу "Архангельское" и прилежащую к ней территорию назвали достопримечательностью. Теперь усадебные окрестности могут застроить, сообщил телеканал "360".

Новое распоряжение об объектах культурного наследия вышло 14 июня. Его опубликовало главное управление культурного наследия Подмосковья. В список достопримечательностей попала усадьба "Архангельское" вместе с окрестностями. Это место связано с жизнью князей Юсуповых, Одоевских и Голицыных.

Федеральное Министерство культуры начало разрабатывать проект статуса достопримечательного места для усадьбы еще в 2015 году, с этого времени градозащитники начали борьбу против этого статуса.

Из практики, которая сложилась в России, можно сказать что данный статус служит первым шагом к разрешению на застройку прилежащих территорий достопримечательного места. В дальнейшем Министерство культуры должно установить границы и условия пользования землей.

Прежнее руководство усадьбы "Архангельское" разрабатывало план развития, куда бы входили постройки двух десятков капитальных объектов площадью свыше 15 тысяч квадратных метров: автостоянку, визит-центр, рестораны, гостиницу и другое. Все это расположилось бы на территории дворцово-паркового комплекса и под землей, включая место непосредственно у дворца.