На территории Подмосковья создадут китайский индустриальный парк

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Создание индустриального парка обсудили подмосковная и китайская делегации.

Московская область и Китай продолжают тесное сотрудничество. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев, передает телеканал "360".

"У нас товарооборот с Китаем самый крупный, в прошлом году — 3,5 миллиарда долларов. Мы выросли по отношению с прошлым годом почти на 20%", — заявил Денис Буцаев.

Он также сообщил, что в Подмосковье уже реализованы проекты при участии китайского капитала. Буцаев заявил, что на данный момент на стадии обсуждения возможность появления на территории Московской области китайского индустриального парка.

"Такой опыт уже есть с Вьетнамом и Швейцарией", — подчеркнул Буцаев.

Московская область планирует содействовать созданию инфраструктуры и предоставит землю под индустриальный парк, Китай же будет содействовать в привлечении инвесторов.

"Участки подобраны, мы готовы предоставить всю информацию китайским партнерам", — подчеркнул Буцаев.