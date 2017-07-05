Еще 15 домов "СУ-155" будут достроены в Подмосковье до конца года

МОСКВА, 5 июля — РИА Новости. Еще 15 объектов компании "СУ-155" будут введены в эксплуатацию в Подмосковье до конца года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

"До конца 2017 года планируется достроить 15 объектов "СУ-155". На 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию еще 15 объектов. До конца 2019 года будут сданы еще три объекта компании-банкрота", – приводит слова министра строительного комплекса Подмосковья Сергея Пахомова пресс-служба ведомства.

Кроме того, по словам Пахомова, до конца 2021 года будут построены еще три объекта "СУ-155", по которым нет обязательств перед гражданами – квартиры в этих домах не были проданы.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию 30 объектов из 66 брошенных застройщиком-банкротом на территории Московской области. В них получили свои квартиры почти семь тысяч человек, сообщается в документе.

Группа компаний "СУ-155" имеет многочисленные просроченные обязательства перед дольщиками и пайщиками. Ответственным за финансирование достройки 130 домов компании в конце 2015 года правительственной комиссией был выбран банк "Российский капитал".